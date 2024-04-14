"Нами управляют «шариковы», озабоченные только личным благом и карьерой": академик Нигматулин о чиновниках, управляющих Россией

По мнению российского академика РАН Роберта Искандровича Нигматулина, не смотря на все разговоры последних лет и месяцев о наших "рывках" и "прорывах", экономика России во многом по-прежнему находится в состоянии кризиса, к которому привела слепая и бездумная ориентация на Запад, заимствование западных технологий и систем на протяжении последних десятилетий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии