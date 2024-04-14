"Нами управляют «шариковы», озабоченные только личным благом и карьерой": академик Нигматулин о чиновниках, управляющих Россией

А зачем голые слова - посмотрите на каком месте находимся по уровню жизни и смертности на душу населения, а также темпам накопления капитала олигархами

Валерий Евстафьев

У красного академика всё смешалось в горячей голове: в России хозяйничает ваш материализм, голуба, который развалил СССР и который теперь в России встал во весь свой дьявольский рост; а Шариков (он за красных), как раз, предлагал всё поделить. О морали надо говорить, но мораль - слабая сторона материалистической науки, этой ОПГ безо всякой социальной ответственности.