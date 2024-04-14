Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Нами управляют «шариковы», озабоченные только личным благом и карьерой": академик Нигматулин о чиновниках, управляющих Россией

"Нами управляют «шариковы», озабоченные только личным благом и карьерой": академик Нигматулин о чиновниках, управляющих Россией

По мнению российского академика РАН Роберта Искандровича Нигматулина, не смотря на все разговоры последних лет и месяцев о наших "рывках" и "прорывах", экономика России во многом по-прежнему находится в состоянии кризиса, к которому привела слепая и бездумная ориентация на Запад, заимствование западных технологий и систем на протяжении последних десятилетий.

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Комментарии
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Владимир Фердман
А зачем голые слова - посмотрите на каком месте находимся по уровню жизни и смертности на душу населения, а также темпам накопления капитала олигархами
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13 час.
Валерий Евстафьев
У красного академика всё смешалось в горячей голове: в России хозяйничает ваш  материализм, голуба, который развалил СССР и который теперь в России встал во весь свой дьявольский рост; а Шариков (он за красных), как раз, предлагал всё поделить. О морали надо говорить, но мораль - слабая сторона материалистической науки, этой ОПГ безо всякой социальной ответственности.
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12 час.
Владимир Фердман
В СССР уровень жизни находился на 21 месте, а сейчас на 72
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41 мин.

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