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ФедералПресс

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Российские войска готовятся взять село Горналь в Курской области

Российские войска готовятся взять село Горналь в Курской области

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские вооруженные силы смогут освободить село Горналь в Курской области вскоре после освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

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