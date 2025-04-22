Российские войска готовятся взять село Горналь в Курской области

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские вооруженные силы смогут освободить село Горналь в Курской области вскоре после освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.
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