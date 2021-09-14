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    https://www.youtube.com/watch?v=oWUwE0uj2g0&t=310sУстроившие сход в...

Устроившие сход в Подмосковье усомнились в обещаниях выселить мигрантов: : "Пересидят в лесу"

Устроившие сход в Подмосковье усомнились в обещаниях выселить мигрантов: : "Пересидят в лесу"

ФОТО: NIKOLAY TITOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Жители подмосковного Бужанинова вечером 13 сентября устроили стихийный сход у общежития, где проживают мигранты.

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природа
классика жанра-ты их- в дверь...а они в окно...в щель..под плинтус......отлупить так чтобы при воспоминании об этом заикаться начали-тогда есть шанс что уедут и не вернутся а по другому-никак
Sergej Kostin
+++++++100
Александр Турчин
Самосуд?Это очень хорошо если власть бездействует и куплена этими же гастерами!
ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВО
Главное все произошло перед выборами. А Собянин ещё просит 200 тыс. человек, чтобы завезли для осеменения русских женщин? Своим людям нормально платите и будут работать. Ни как не насытитесь. Все равно сдохнете. как и остальные. Деньги не спасут - богачи или добиваетесь нового русского бунта?
Sergej Kostin
Все верно, сейчас ЕР будет все обещать, пройдут выборы, все замнут и снова Собянин, главный бордюрщик страны, возмется за старое, начнет снова завозить бандитов. ЕР стало хуже КПСС.
Мила Ликова
Очевидно, что есть указание, подобные инциденты скрывать! Около месяца назад, был инцидент, когда гастарбайтер разбил лицо очень известному артисту (артист вместе с семьёй, на машине, во дворе чуть не столкнулся с машиной курьера-гастарбайтера. Тот поставил машину так, что трудно проехать! Артист ему сказал, что так не ставить машину, в ответ его послали матом! Он вышел из машины и подошёл и сразу, с налёта, получил в морду, на глазах у своей семьи!!! Артист попал в больницу, а молодой гастер с гордостью сказал, что он "защищал свою честь и жизнь и отец его поддержал"!!! Лично я была в шоке от этого репортажа, думала, вот сейчас по всем шоу-программам и каналам пойдёт! Но, НЕТ, в ответ - тишина, как будто ничего не случилось! Как артист проглотил это унижение и оскорбление, причём пострадала его мордалица, его профоружие! Замяли, заплатили, уговорили замолчать! Ну, если, заслуженных артистов можно в морду бить безнаказано, причём КОМУ? Приезжему гастеру? Даааааааа, нам всем скоро хана...
Наталья Иванова
Едешь в метро - ни одного русского лица. Зачем нам еще 200 мигрантов? На детской площадке одни косоглазики. Пусть лучше нашим платят больше, допускаю даже, что дома не так быстро будут строиться, дороги... В конце концов, есть белорусы, украинцы из восточной Украины...
Sergej Kostin
++++++++100
Георгий Корнев
После 200 слово "тыс." случайно не пропустила.
Наталья Иванова
Пропустила... Спасибо.
Трей Эрминг (Лагутина)
А какая нагрузка на бюджет, больницы, скорая, детсады, школы - везде они, мы за них платим и их детей. А олигархи наживаються. На улицах их ОР, они дикари, несут сюда свою культуру, а не к нашей приобщаються. Невозможно, на улицу выходить
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Христос Второй
Поддерживаю комменты выше ... После 50 лет не устроится на работу .... Берут молодых и среди них много из Азии молодых...
Михаил
Блин, Вы уже не второй Христос, а двадцать третий.Не жмите бездумно кнопку, Вы же не мартышка, если коммент не появился сразу - появится через некоторое время.
Sergej Kostin
А Собянин и Хуснуллин взяли повышенные обязательства по мигрантам - ЕР в действии. НЕТ работы своим, ЕСТЬ работа мигрантам, главное олигархи подрывают экономику, экономя на зарплатах и не надо полностью платить налоги, создают напряженную криминогенную обстановку в стране. Уже появляется опасность гос. масштаба, созданы этнические ОПГ-абсолютно дикий, инвазивный вид социума (эти этнические ОПГ красиво назвали "диаспорой" ) , которые начинают расправляться с русским населением, с коренными жителями, навязывают свою чуждую культуру, хамство, бандитизм, убийства. И куда смотрят гос.чиновники, Думские и ЕР. Куда смотрит прокуратура и полиция(покрывая бандитов эмигрантов). А никуда, они дружно лоббируют интересы олигархов, видимо имя свой интерес, плюя на свой народ, с которым считают можно только пообщаться перед выборами, чего ни будь наобещав. ЕР наобещает очередные блага и выиграет очередные выборы, на этом все и затихнет. А во дворах скоро те же узбеки и таджики будут резать баранов и готовить еду и терроризировать русское население, угрожать, убивать и грабить. Что бы сохранить свой народ и культуру его надо любить, беречь и заботится о нем, чего как раз и не хватает у нынешних правителей. Не будешь кормить своих, придут чужие и заставят кормить себя.
валерий соловьев
Система московской коррупции отоабатывалась еще с Г.Попова. Ее тскоренить
валерий соловьев
Невозможно. А Хуснуллин с Собяниным вообще тмключили прием русских на сьроцки и в жкх.
Sergej Kostin
Надо было бы сперва физически проучить гастеров по полной, что бы на карачках уползали. Один хрен от полиции толка мало, власти тоже заигрывают с мигрантами. А ведь если люди самосуда уже требуют, то где то этот самосуд может и состоятся и тогда держись мало не покажется ни одному из не коренной национальности, под гребенку все гастеры попадут. Вот понесется тогда честный и праведный будет и всем понаехавшим срочно сматываться надо будет, все на орехи заработают. Был Лужков такого бардака не было. Собянин хоть и пишет что он русский, а поступает наоборот, как тот же мигрант.
абрам вербин
мутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.
Людмила Феоктистова (Юрьева)
https://www.youtube.com/watch?v=oWUwE0uj2g0&t=310s
Sergej Kostin
Нет слов. Давно расстрельную статью надо восстанавливать. Выловить этих насильников, судить и расстрелять. Смертную казнь необходимо вернуть для убийц, насильников и террористов, а мигрант это отягчающее обстоятельство. Только расстрел и никаких сроков.

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