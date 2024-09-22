Мичел о поражении от «Валенсии»: «Игра «Жироны» не была настолько неудачной, чтобы проиграть 0:2. На результат повлияли ошибки. По игре это ничья» 

«Мы создали недостаточно моментов. Не думаю, что «Валенсия» создала больше. Счет 0:0, и просто два отдельных эпизода – два удара из-за пределов штрафной… Наша игра не была настолько неудачной, чтобы проиграть 0:2, но на результат повлияли ошибки.
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