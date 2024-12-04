В этом году мы обновили стратегию развития туризма. Фокус сделан на продвижении столицы Урала как современного, динамичного мегаполиса, привлекательного для учёбы, карьеры и жизни.
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В этом году мы обновили стратегию развития туризма. Фокус сделан на продвижении столицы Урала как современного, динамичного мегаполиса, привлекательного для учёбы, карьеры и жизни.
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