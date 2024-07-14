Вклады под 18–20%: какие условия предлагают банки

Крупные российские банки стали стремительно повышать ставки по депозитам. Доходность по вкладам на срок больше года достигла 18–20% в связи с ожиданием решения ЦБ по ключевой ставке на заседании в июле — участники рынка полагают, что с текущих 16% годовых она может увеличиться до 17–18% для сдерживания инфляции, передают «Известия».