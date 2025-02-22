Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пенсионеры, мигранты или новая профобразовательная реформа. Кто закроет кадровые дыры?

Пенсионеры, мигранты или новая профобразовательная реформа. Кто закроет кадровые дыры?

«Пэтэушникам» — конец! Согласно нацпроекту «Кадры», 10,1 млн новых работников должны заместить тех, кто выйдет на пенсию, а 800 тысяч надо привлечь дополнительно, — заявила вице-премьер Татьяна Голикова в Госдуме на презентации проекта.

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