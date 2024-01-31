Фото в резюме влияет на решение многих работодателей в Петрозаводске

Большинство HR-специалистов внимательно относятся к фотографиям соискателей Специалисты по управлению персоналом рассматривают резюме без фотографий, но большинство все же предпочитают видеть фото кандидатов.
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