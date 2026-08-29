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От апартаментов в Лондоне до виллы за 87 млн евро: где находится недвижимость Леонида Федуна

От апартаментов в Лондоне до виллы за 87 млн евро: где находится недвижимость Леонида Федуна

Бывший совладелец компании «Лукойл» и экс-президент московского «Спартака» Леонид Федун практически завершил выход из российских активов.

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