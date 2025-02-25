Президент США будет оказывать давление на ЕС, чтоб заставить согласиться со своей позицией по урегулированию украинского конфликта.
Вопреки Трампу Европа идет на конфронтацию с Россией
Комментарии
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лина любимцева
В том-то и дело, что Западная Европа идет на конфронтацию с Россией. И они не успокоятся... А Путин тут собрался урезать военные расходы на 50% под диктовку США в то время, как Европа собралась увеличить свои расходы, ТОЖЕ под диктовку США. Трамп хочет подставить Россию, а Путин у него ведется?!!! Настрой Путина в данный момент ОПАСЕН ДЛЯ РОССИИ!!
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21 час.
лл
лина любимцева
Вы абсолютно ПРАВЫ!!👍👍👍👍
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21 час.
Алексей Горшков
Да больше! Были режимы, фашистскими не считающиеся, но ими фактически являющиеся: Пилсудского - в Польше, Сметоны - в Литве, Ульманиса - в Латвии, и т.д.,и т.п.!
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21 час.
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