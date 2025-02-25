Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    Европейским "лидерам" текущего созыва сложно признать "ошибочность" выбора, не уронив лица. требуется "смена спортсме...Зеленский ссоритс...
  • Житель Империи
    Один «Посейдон» и один «Сармат» навсегда успокоят наполеончика геронтофила-гей-микрона!Макрон предложил ...
  • Сергей Ковалев
    капитуляция будет, не вопрос. и будет она опять и снова временной. ибо каждый раз, капитулируя, забывают и приходят с...Карасёв: Конец эт...

Вопреки Трампу Европа идет на конфронтацию с Россией

Вопреки Трампу Европа идет на конфронтацию с Россией

Президент США будет оказывать давление на ЕС, чтоб заставить согласиться со своей позицией по урегулированию украинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
В том-то и дело, что Западная Европа идет на конфронтацию с Россией. И они не успокоятся... А Путин тут собрался урезать военные расходы на 50% под диктовку США в то время, как Европа собралась увеличить свои расходы, ТОЖЕ под диктовку США.  Трамп хочет подставить Россию, а Путин у него ведется?!!!  Настрой Путина в данный момент ОПАСЕН ДЛЯ РОССИИ!!
Ответить
21 час.
лл
лина любимцева
Вы абсолютно ПРАВЫ!!👍👍👍👍
Ответить
21 час.
Алексей Горшков
Да больше! Были режимы, фашистскими не считающиеся, но ими фактически являющиеся: Пилсудского - в Польше, Сметоны - в Литве, Ульманиса - в Латвии, и т.д.,и т.п.!
Ответить
21 час.
наверх