Вопреки Трампу Европа идет на конфронтацию с Россией

лина любимцева

В том-то и дело, что Западная Европа идет на конфронтацию с Россией. И они не успокоятся... А Путин тут собрался урезать военные расходы на 50% под диктовку США в то время, как Европа собралась увеличить свои расходы, ТОЖЕ под диктовку США. Трамп хочет подставить Россию, а Путин у него ведется?!!! Настрой Путина в данный момент ОПАСЕН ДЛЯ РОССИИ!!