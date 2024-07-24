Премьер Грузии: покушение на Иванишвили готовили те, кто пытался убить Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили пытались убить те же силы, которые организовали покушение на премьера Словакии Роберта Фицо и бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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