В Липецкой и Рязанской областях объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили в Липецкой и Рязанской областях в ночь на 6 мая. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о красном уровне угрозы атаки беспилотников в городе Ельце и Елецком муниципальном районе.
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