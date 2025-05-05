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Парламентская газета

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В Липецкой и Рязанской областях объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили в Липецкой и Рязанской областях в ночь на 6 мая. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о красном уровне угрозы атаки беспилотников в городе Ельце и Елецком муниципальном районе.

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