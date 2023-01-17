Весенний «Герасимовский прорыв» — чего боится Запад

Чем разнообразнее техника, поставляемая натовцами, тем дальше Украина от создания реально боеспособной армии Константин Ольшанский На фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на презентации боевых машин пехоты (БМП) Marder в Мариенберге.