Лавров: Запад не сможет остановить ход истории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, что Запад не сможет подорвать объективный процесс исторического развития.
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