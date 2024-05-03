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Соединенные Штаты ищут выгоду в украинском конфликте и поэтому препятствуют его завершению. Такую точку зрения выразил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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