Советник премьера Венгрии Балаж Орбан: США ищут выгоду в конфликте РФ и Украины

Соединенные Штаты ищут выгоду в украинском конфликте и поэтому препятствуют его завершению. Такую точку зрения выразил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии