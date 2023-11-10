Пусть сильнее грянет буря. Европа движется на свалку Истории? Андрей Фурсов

Chin Andy

Согласен с автором. Проблема в том, что советский тезис о том, что есть "единая нация - советский народ" сейчас не работает. В те далёкие времена в нём содержалось две парадигмы - с одной стороны мы единая нация страны, но мы как нация состоим из множества национальностей, равных друг другу. И неважно, что русская нация является титульной. С точки зрения внешнего наблюдателя - мы все русские. Но сейчас везде витает идея националистическая - "нации - самоопределяйтесь!". И неважно, на каком основании нации пытаются самоопределиться - религиозном ли, бытовом ли, историческом ли. Сейчас важно понимать, что в СССР было светское государство, где любая церковь была отделена от государства. И никому не приходило в голову срывать кресты или хиджаб с кого бы то ни было на основании того, что человек выглядел не в соответствии с теми канонами, принятыми в данном месте. Всё было достаточно очевидно - ты на улице можешь выглядеть так, как это принято в стране в целом, но ты обязан выглядеть так, как это принято в соответствующих ритуальных местах (храмы, кладбища, церемонии). Сейчас это всё практически на уровне анархии. И самое главное, что все эти нюансы нигде не прописаны. К сожалению, вся та идеология времён СССР, которая воспитывала детей в школах, утрачена. Подростки, живущие в анклавах, считают себя носителями сущности своей нации, и считают, что они имеют право диктовать правила поведения всем, невзирая на то, что они живут в России. Но ведь российские подростки считают, что это именно они живут у себя дома, а "понаехавшие" им не указ. Отсюда передаётся определённая "нервозность" их родителям по отношению ко всем мигрантам. Но ведь, если я вижу на улице лицо "нерусской национальности", я заранее не знаю, кто это - мой соотечественник, живущий здесь уже в пятом поколении, или "понаехавший". И моё к нему отношение уже сразу предвзятое... Что с этим делать и как это превозмочь - тема длинная и сложная. В моюукомпетенцию это не входит. Если автор захочет обсудить - я готов выйти на связь.