Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пусть сильнее грянет буря. Европа движется на свалку Истории? Андрей Фурсов

Пусть сильнее грянет буря. Европа движется на свалку Истории? Андрей Фурсов

Первый президент Европейского союза Херман ван Ромпей призвал переосмыслить географические и демографические параметры Евросоюза и отказаться от каких-либо попыток по восстановлению национальной идентичности.

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Комментарии
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Chin Andy
Согласен с автором. Проблема в том, что советский тезис о том, что есть &quot;единая нация - советский народ&quot; сейчас не работает. В те далёкие времена в нём содержалось две парадигмы - с одной стороны мы единая нация страны, но мы как нация состоим из множества национальностей, равных друг другу. И неважно, что русская нация является титульной. С точки зрения внешнего наблюдателя - мы все русские. Но сейчас везде витает идея националистическая - &quot;нации - самоопределяйтесь!&quot;. И неважно, на каком основании нации пытаются самоопределиться - религиозном ли, бытовом ли, историческом ли. Сейчас важно понимать, что в СССР было светское государство, где любая церковь была отделена от государства. И никому не приходило в голову срывать кресты или хиджаб с кого бы то ни было на основании того, что человек выглядел не в соответствии с теми канонами, принятыми в данном месте. Всё было достаточно очевидно - ты на улице можешь выглядеть так, как это принято в стране в целом, но ты обязан выглядеть так, как это принято в соответствующих ритуальных местах (храмы, кладбища, церемонии). Сейчас это всё практически на уровне анархии. И самое главное, что все эти нюансы нигде не прописаны. К сожалению, вся та идеология времён СССР, которая воспитывала детей в школах, утрачена. Подростки, живущие в анклавах, считают себя носителями сущности своей нации, и считают, что они имеют право диктовать правила поведения всем, невзирая на то, что они живут в России. Но ведь российские подростки считают, что это именно они живут у себя дома, а &quot;понаехавшие&quot; им не указ. Отсюда передаётся определённая &quot;нервозность&quot; их родителям по отношению ко всем мигрантам. Но ведь, если я вижу на улице лицо &quot;нерусской национальности&quot;, я заранее не знаю, кто это - мой соотечественник, живущий здесь уже в пятом поколении, или &quot;понаехавший&quot;. И моё к нему отношение уже сразу предвзятое... Что с этим делать и как это превозмочь - тема длинная и сложная. В моюукомпетенцию это не входит. Если автор захочет обсудить - я готов выйти на связь.
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