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Собчак раскритиковала Нюшу, объявившую себя «гуру моды» после развода

Собчак раскритиковала Нюшу, объявившую себя «гуру моды» после развода

Певица Нюша официально объявила о разводе с мужем, о чем давно догадывались подписчики. Все началось с того, что Нюша перестала появляться в обществе с супругом и изменила свой имидж, предпочитая более откровенные наряды, передает StarHit.

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