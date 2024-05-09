ВС РФ отразили 13 контратак и продвинулись на четырех направлениях в зоне СВО

Российская армия за минувшие сутки отразила 13 контратак штурмовых групп ВСУ. При этом бойцы подразделений группировок войск «Запад», «Южной», «Центр» и «Восток» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции.
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