ВС РФ отразили 13 контратак и продвинулись на четырех направлениях в зоне СВО

Российская армия за минувшие сутки отразила 13 контратак штурмовых групп ВСУ. При этом бойцы подразделений группировок войск «Запад», «Южной», «Центр» и «Восток» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи и позиции.