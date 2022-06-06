Раскрыт обман Байдена про возможности Украины ударить по России

Президент США Джо Байден умышленно умолчал о наступательном характере передаваемых Киеву РСЗО HIMARS, с помощью которого Украина может получить возможность наносить удары по территории России, заявил в колонке для Javan обозреватель Али Канади.
Президент США Джо Байден умышленно умолчал о наступательном характере передаваемых Киеву РСЗО HIMARS, с помощью которого Украина может получить возможность наносить удары по территории России, заявил в колонке для Javan обозреватель Али Канади.
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