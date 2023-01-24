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«Оживляющие» капельницы убили 41-летнюю жительницу Смоленской области

«Оживляющие» капельницы убили 41-летнюю жительницу Смоленской области

Коробки от загадочных лекарств нашли в комнате погибшей девушки из Смоленской области. По словам ее друзей, она страдала от болей в спине, когда на горизонте появилась давняя клиентка с заманчивым предложением: ты мне — маникюр, я тебе — капельницы.

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