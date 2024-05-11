ТАСС: в новом кабмине РФ нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга

В структуре нового правительства, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, изменилось распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.
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