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ТАСС: в новом кабмине РФ нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга

ТАСС: в новом кабмине РФ нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга

В структуре нового правительства, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, изменилось распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.

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