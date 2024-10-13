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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марокканец Беннар и россиянка Морозова стали победителями Московского марафона-2024

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 11 минут 34 секунды. Предыдущий рекорд Московского марафона принадлежал россиянину Артему Алексееву – в 2016 году он пробежал марафон за 2:13,40.

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