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Рекорды Аи-95: цена бензина с мая четвертый раз обновила максимум

Рекорды Аи-95: цена бензина с мая четвертый раз обновила максимум

Рекорды Аи-95: цена бензина с мая четвертый раз обновила максимум Наталья МарковаДанные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи свидетельствуют о новом историческом рекорде цены бензина марки Аи-95 в европейской части России.

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