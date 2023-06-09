Рекорды Аи-95: цена бензина с мая четвертый раз обновила максимум Наталья МарковаДанные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи свидетельствуют о новом историческом рекорде цены бензина марки Аи-95 в европейской части России.
Рекорды Аи-95: цена бензина с мая четвертый раз обновила максимум Наталья МарковаДанные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи свидетельствуют о новом историческом рекорде цены бензина марки Аи-95 в европейской части России.
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