Актер Бельский из «Людоеда» умер накануне премьеры

Заслуженный артист России Сергей Бельский умер 12 сентября. В этот день в липецком театре прошла премьера спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки.
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