Депутат Дмитрий Гусев о переговорах делегаций России и Украины: «Мы за мирную жизнь»

Государственная Дума отреагировала на переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. О том, как парламент относится к сообщениям о завершении первого этапа переговоров, «ФедералПресс» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии