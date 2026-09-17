В Бангладеш объяснили массовые обмороки рабочих страхом перед «джиннами»

Работница закричала «призрак!» — и вслед за ней плохо стало еще примерно 50 коллегам. На другой фабрике после массовых обмороков сначала провели молитву, а затем пригласили экзорциста: в больницы попали 172 человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Набиуллина заявил...
- В Израиле рассказ...
- Стало известно, к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым