В России участились случаи мошенничества с жилой недвижимостью

В последнее время участились случаи обмана при согласовании перепланировок квартир. Мошенники размещают объявления в подъездах, на столбах и в соцсетях, предлагая «быстро и без проблем» узаконить любые изменения.
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