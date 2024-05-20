Запад раскрыл карты: Что значат итоги голосования в Совбезе ООН по гонке вооружений в космосе

Совбез ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Запад раскрыл карты и подтвердил свое намерение продолжать милитаризировать космос, прокомментировал результат голосования постпред России в ООН Василий Небензя.
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