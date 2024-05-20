Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Коржов
    Раньше при Иосифе Виссарионовиче за украденый колосок с поля сажали , а теперь иные времена...Замминистра оборо...
  • Evgenija Palette
    холуйствующие ДЕМАГОГИ...Ошибаться можно, ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    А сейчас везде безграмотные редакторы, если они есть...В Кремле новая от...

Запад раскрыл карты: Что значат итоги голосования в Совбезе ООН по гонке вооружений в космосе

Запад раскрыл карты: Что значат итоги голосования в Совбезе ООН по гонке вооружений в космосе

Совбез ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Запад раскрыл карты и подтвердил свое намерение продолжать милитаризировать космос, прокомментировал результат голосования постпред России в ООН Василий Небензя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх