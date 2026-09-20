Стишки для малышей 2-3 года короткие

Короткие стишки для малышей 2–3 лет помогают превратить обычный день в маленькое приключение. Их можно читать утром после пробуждения, во время игры, на прогулке, перед купанием или перед сном.
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