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Царьград

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12 мигрантов-уклонистов доставили в военкоматы со склада в Новосибирске

12 мигрантов-уклонистов доставили в военкоматы со склада в Новосибирске

Очередной рейд по соблюдению миграционного законодательства прошёл в Ленинском районе.21 мая сотрудники правоохранительных органов провели операцию по выявлению и пресечению нелегальной миграции.

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