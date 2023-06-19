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Вопрос врачу: «Можно ли делать массаж во время месячных?»

Вопрос врачу: «Можно ли делать массаж во время месячных?»

фото: iStockphotoЗаписалась на массаж, но вдруг начались месячные. Могу я пойти на процедуру или лучше ее отложить? Что говорят гинекологи?Мария, 41 год Наталья Боженко Медицина Акушер-гинеколог семейной клиники «Роддом на Фурштатской» Исследований нет «Прежде всего хочется сказать, что больших доказательных исследований, касающихся вреда массажа при менструации, найти не удалось, но тем не менее злоупотреблять им не стоит, — ответила на вопрос читательницы „Доктора Питера“ врач-гинеколог Наталья Боженко.

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