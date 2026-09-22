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Скопление массой 5000 трлн Солнц приблизило разгадку движения Млечного Пути

Скопление массой 5000 трлн Солнц приблизило разгадку движения Млечного Пути

Скопление галактик массой примерно в 5000 трлн Солнц может играть важную роль в движении Млечного Пути и соседних галактик в одном направлении.

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