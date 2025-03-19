Мальчик 4 лет из Анадыря спасён после проглатывания 9 магнитов врачами больницы

В Анадыре врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику, который проглотил девять магнитов. Благодаря оперативной помощи хирургов Виктора Гнипекина и Игоря Иванова, ребенок сейчас чувствует себя хорошо и уже был выписан из больницы.