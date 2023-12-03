Фермер из Шурышкарского района получила грант на развитие сельского хозяйства

В Шурышкарском районе определили получателей грантов на развитие сельского хозяйства. В числе победителей конкурса — местный фермер Алена Елемесова, она собирается расширить мясное производство, рассказал глава района Олег Попов.
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