Отказ от прыжков и замена на Косторную в шоу в Баку: почему СМИ распространили информацию о беременности Игнатовой

Александра Игнатова в ближайшие месяцы может стать матерью. По информации СМИ, фигуристка беременна, по этой причине она отказалась от исполнения прыжков в последних выступлениях и не полетела на шоу Евгения Плющенко в Баку, где её заменила Алёна Косторная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии