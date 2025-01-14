Отказ от прыжков и замена на Косторную в шоу в Баку: почему СМИ распространили информацию о беременности Игнатовой

Александра Игнатова в ближайшие месяцы может стать матерью. По информации СМИ, фигуристка беременна, по этой причине она отказалась от исполнения прыжков в последних выступлениях и не полетела на шоу Евгения Плющенко в Баку, где её заменила Алёна Косторная.