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  • Вячеслав Денисов
    А наши ПОЛИТИКИ, специально подчёркиваю - именно политики, берегут мосты через Днепр, несмотря на то, что именно чере...Покрытие на мосту...

Отказ от прыжков и замена на Косторную в шоу в Баку: почему СМИ распространили информацию о беременности Игнатовой

Отказ от прыжков и замена на Косторную в шоу в Баку: почему СМИ распространили информацию о беременности Игнатовой

Александра Игнатова в ближайшие месяцы может стать матерью. По информации СМИ, фигуристка беременна, по этой причине она отказалась от исполнения прыжков в последних выступлениях и не полетела на шоу Евгения Плющенко в Баку, где её заменила Алёна Косторная.

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