Вильфанд: В Москве и Центральной России на выходных ожидаются сильный снегопад и метель

Научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман Вильфанд указал на тот факт, что на территории столицы и в центральных регионах державы в субботу и воскресенье прогнозируют сильный снегопад.
Научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман Вильфанд указал на тот факт, что на территории столицы и в центральных регионах державы в субботу и воскресенье прогнозируют сильный снегопад.
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