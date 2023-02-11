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Вильфанд: В Москве и Центральной России на выходных ожидаются сильный снегопад и метель

Вильфанд: В Москве и Центральной России на выходных ожидаются сильный снегопад и метель

Научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман Вильфанд указал на тот факт, что на территории столицы и в центральных регионах державы в субботу и воскресенье прогнозируют сильный снегопад.

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