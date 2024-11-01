Newsweek: Путин может стать миротворцем на Ближнем Востоке

Участие мировой державы, которой является Россия, имеющей связи почти со всеми крупными заинтересованными сторонами, может оказать решающую поддержку мирной инициативе, в то время как лидерство Вашингтона на Ближнем Востоке все чаще ставится под сомнение.
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