Автоэксперт Канаев поддержал идею лекций о безопасном управлении СИМ

Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что просветительские лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могут снизить процент аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах.
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