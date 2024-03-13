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Автоэксперт Канаев поддержал идею лекций о безопасном управлении СИМ

Автоэксперт Канаев поддержал идею лекций о безопасном управлении СИМ

Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что просветительские лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могут снизить процент аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах.

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