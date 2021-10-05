Дмитрий Пучков. Советская идея перестала быть интересной

Политика как она естьПолитикаДмитрий Пучков. Советская идея перестала быть интереснойРазвал Советского Союза был национальной катастрофой. У меня масса родственников на Кавказе, в Средней Азии, Прибалтике.Вернуться к статье188НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ДмитриевЭкономика и идеология РФ на расПутенье, особенно идеология. Устойчивый прирост когорты ярдеров за последние 30 (!) лет на фоне социальных проблем вызывает смутное брожение в умах. Аномальная преступность, неведомая в Союзе, тоже напрягает. Но м/б так, кое-как ситуПация устаканИтся, а по окончании каденции Путина вполне возможны подвижки, куда неизвестно,имхоРегина ТолстоброваОдин бардак, воровство и преступность высокая в стране. Производство все развалили. Чего тут хорошего.Регина ТолстоброваНичего хорош его нет и не будет.AIAlex ImenЖизнь от кризиса к кризису в условиях бешеной инфляции нельзя назвать спокойной. Да и сыты далеко не все. Коммунисты со свечками, конечно, нонсенс, здесь я согласен. И почвы для радикальных изменений пока нет. Поэтому и коммунисты такие. Но свAIAlex ImenЖизнь от кризиса к кризису в условиях бешеной инфляции нельзя назвать спокойной. Да и сыты далеко не все. Коммунисты со свечками, конечно, нонсенс, здесь я согласен. И почвы для радикальных изменений пока нет. Поэтому и коммунисты такие. Но свАлександр ГорячевТолько инициативные люди могут создать своё производство. Но таких людей очень мало в стране. Остальных надо чем-то занять, дать им заработать и содержать семью. Другие не хотят работать на "хозяина", а только на Государство. Некоторые разуверились и ничего не хотят делать - плыть по течению. Поэтому общего коллектива - нет. Страна не Единая. Успешные люди повернули голову на Запад и мечтают там же поселиться, а свою страну, родину своих предков, послать на... Это ли не предательство элит? Остальные – выживай, как хочешь. Кто-то уже покончил жизнь самоубийством, другие, на грани. Кто-то ударился в бандитизм и хочет повторить уроки девяностых пацанов, которые лежат на кладбище. Поэтому Государству нужны умные, инициативные люди, которые медленно, но верно поведут за собой молодёжь, уча их на удачных примерах социалистического общества и капиталистического. И таких людей Путин продвигает. Но их можно посчитать по пальцам, а нужна полная идеология для всего населения страны - от мало, до великого.Регина ТолстоброваНе вижу умных и способных среди тех, кого выдвигает Путин .Андрей Павлов"Нам умные не надобны, надобны верные". Стругацкие, "Трудно быть богом".Владимир ПлотниковУважаемый автор, прежде чем делать таките заявления, нужно провести анализ, разбор полётов. Выявить причины, сделать выводы. Ничего этого не сделано. Ну, если вы называете анализом современного коммуниста со свечкой, то, вопросов нет. Смех есть.LLLanka LankinaНе юродствуйте, вопрос-то серьёзный. А качество статьи - убогое, стыдоба просто.LLLanka LankinaЭто ответ пользователю Андрей Павлов.Валерий ФедосеевСтадо зомбированных красной заразой дебилов.Валерий АлексеевПомешанный на лизании дерьмократической жопы дегенерат.Валерий ФедосеевЭто кого ты дегенератом оскорбил? А не ты ли красножопым макакам срань вылизываеш, Зюге с чебуРашкиным?Валерий АлексеевИди в эротическое путешествие, придурок помешанный.Валерий ФедосеевТы педрила красножопая сам в залупу полез, а меня в эротическое путишествие посылаешь?Валерий АлексеевИ это всё, на что способен? Очень жидко. Добавь говна покрепче.Валерий АлексеевСтремление к мировому господству и непомерному обогащению не исчезнет никогда. До 1914 года мир тоже жил относительно спокойно. А потом рвануло. Да и великая американская депрессия возникла чисто по субъективным причинам. До неё янки процветали и радовались жизни.Комментировать
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