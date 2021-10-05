Политика как она есть

38 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Значит проложив за бабки Газпрома Норд Стрим 2 мы еще и виноваты, что прекратим подкармливать наглые воровские просту...Газ пошёл
  • Игорь Малихов
    Ну что , я оказался совершенно прав - ума у тебя действительно не хватает ... Но зато ДЕРЬМА в тебе даже больше чем н...А вы знали, что С...
  • Mike Mike
    Стоп.))) У тебя было строение при совке и у тебя его отобрала новая власть, я правильно тебя понял?Сейчас вы сытнее ...

Дмитрий Пучков. Советская идея перестала быть интересной

Дмитрий Пучков. Советская идея перестала быть интересной

Развал Советского Союза был национальной катастрофой. У меня масса родственников на Кавказе, в Средней Азии, Прибалтике.

Вернуться к статье
188
Обсудить
Сергей Дмитриев
Экономика и идеология РФ на расПутенье, особенно идеология. Устойчивый прирост когорты ярдеров за последние 30 (!) лет на фоне социальных проблем вызывает смутное брожение в умах. Аномальная преступность, неведомая в Союзе, тоже напрягает. Но м/б так, кое-как ситуПация устаканИтся, а по окончании каденции Путина вполне возможны подвижки, куда неизвестно,имхо
Регина Толстоброва
Один бардак, воровство и преступность высокая в стране. Производство все развалили. Чего тут хорошего.
Регина Толстоброва
Ничего хорош его нет и не будет.
Alex Imen
Жизнь от кризиса к кризису в условиях бешеной инфляции нельзя назвать спокойной. Да и сыты далеко не все. Коммунисты со свечками, конечно, нонсенс, здесь я согласен. И почвы для радикальных изменений пока нет. Поэтому и коммунисты такие. Но св
Alex Imen
Жизнь от кризиса к кризису в условиях бешеной инфляции нельзя назвать спокойной. Да и сыты далеко не все. Коммунисты со свечками, конечно, нонсенс, здесь я согласен. И почвы для радикальных изменений пока нет. Поэтому и коммунисты такие. Но св
Александр Горячев
Только инициативные люди могут создать своё производство. Но таких людей очень мало в стране. Остальных надо чем-то занять, дать им заработать и содержать семью. Другие не хотят работать на "хозяина", а только на Государство. Некоторые разуверились и ничего не хотят делать - плыть по течению. Поэтому общего коллектива - нет. Страна не Единая. Успешные люди повернули голову на Запад и мечтают там же поселиться, а свою страну, родину своих предков, послать на... Это ли не предательство элит? Остальные – выживай, как хочешь. Кто-то уже покончил жизнь самоубийством, другие, на грани. Кто-то ударился в бандитизм и хочет повторить уроки девяностых пацанов, которые лежат на кладбище. Поэтому Государству нужны умные, инициативные люди, которые медленно, но верно поведут за собой молодёжь, уча их на удачных примерах социалистического общества и капиталистического. И таких людей Путин продвигает. Но их можно посчитать по пальцам, а нужна полная идеология для всего населения страны - от мало, до великого.
Регина Толстоброва
Не вижу умных и способных среди тех, кого выдвигает Путин .
Андрей Павлов
"Нам умные не надобны, надобны верные". Стругацкие, "Трудно быть богом".
Владимир Плотников
Уважаемый автор, прежде чем делать таките заявления, нужно провести анализ, разбор полётов. Выявить причины, сделать выводы. Ничего этого не сделано. Ну, если вы называете анализом современного коммуниста со свечкой, то, вопросов нет. Смех есть.
Lanka Lankina
Не юродствуйте, вопрос-то серьёзный. А качество статьи - убогое, стыдоба просто.
Lanka Lankina
Это ответ пользователю Андрей Павлов.
Валерий Федосеев
Стадо зомбированных красной заразой дебилов.
Валерий Алексеев
Помешанный на лизании дерьмократической жопы дегенерат.
Валерий Федосеев
Это кого ты дегенератом оскорбил? А не ты ли красножопым макакам срань вылизываеш, Зюге с чебуРашкиным?
Валерий Алексеев
Иди в эротическое путешествие, придурок помешанный.
Валерий Федосеев
Ты педрила красножопая сам в залупу полез, а меня в эротическое путишествие посылаешь?
Валерий Алексеев
И это всё, на что способен? Очень жидко. Добавь говна покрепче.
Валерий Алексеев
Стремление к мировому господству и непомерному обогащению не исчезнет никогда. До 1914 года мир тоже жил относительно спокойно. А потом рвануло. Да и великая американская депрессия возникла чисто по субъективным причинам. До неё янки процветали и радовались жизни.

Картина дня

наверх