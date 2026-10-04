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«Никогда больше не надену»: Симоньян сняла траур и избавилась от всей черной одежды

«Никогда больше не надену»: Симоньян сняла траур и избавилась от всей черной одежды

46-летняя Маргарита Симоньян сняла траур по мужу Тиграну Кеосаяну — спустя год после его смерти она устроила «переворот в гардеробной» и заявила, что больше никогда не наденет черное.

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