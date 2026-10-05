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Царьград

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"Такая политика означает смерть": Депутат Рады указал на главный национальный интерес Украины

"Такая политика означает смерть": Депутат Рады указал на главный национальный интерес Украины

После очередных призывов к переговорам и миру, прозвучавших от народных депутатов, Владимир Зеленский заявил, что сдавать интересы государства нельзя ни в коем случае.

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