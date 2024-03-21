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Закон, порядок, государство

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Команда Екатеринбургского СВУ победила на зимней спартакиаде для допризывной молодёжи

Команда Екатеринбургского СВУ победила на зимней спартакиаде для допризывной молодёжи

В ходе спартакиады юноши и девушки продемонстрировали свои навыки по огневой и физической подготовке.

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