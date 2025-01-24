Руководство ГУ МВД России по Самарской области и представители Общественного совета при региональном главке приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант»

В Самаре сотрудники полиции под руководством заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора полиции Александра Афанасьева и представители Общественного совета при региональном главке Елена Ефремова и Владислав Баландин в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» провели для студентов учебных заведений познавательную встречу.
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