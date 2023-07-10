Украину — в НАТО. Эрдоган снова всадил России ножик под ребро

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Walery

Ничего подобного. В планах Эрдогана по прежнему Великий Пантюркистан... становление которого в 2019 году тормознула пандемия. Теперь у него 7 лет в запасе и 17 млн. полувоенных религиозных молодых мигрантов в РФ. Очевидно же, что США и хохлосрань в этой теме по самые уши. Началом проявится появление прибалтийского фронта из прибалтов и поляков и азиатов из Казахстана в ЦА. Идеологически там уже все на уровне - ...