Как реагировать на выходки оборзевшего султана Дмитрий Родионов На фото: президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки на Украину (Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Лепехин Всеволод Шимов Пять атаманов «Азова"* возвращаются из Турции на родину.
Украину — в НАТО. Эрдоган снова всадил России ножик под ребро
Комментарии
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сР
сергей Русский
"Москва получила очередной урок" а толк будет?
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19 час.
W
Walery
Ничего подобного. В планах Эрдогана по прежнему Великий Пантюркистан... становление которого в 2019 году тормознула пандемия. Теперь у него 7 лет в запасе и 17 млн. полувоенных религиозных молодых мигрантов в РФ. Очевидно же, что США и хохлосрань в этой теме по самые уши. Началом проявится появление прибалтийского фронта из прибалтов и поляков и азиатов из Казахстана в ЦА. Идеологически там уже все на уровне - ...
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19 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Скорее всего. Урод и в турции урод.
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19 час.
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