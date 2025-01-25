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Израиль продолжит миссию в секторе Газа для освобождения 90 заложников

Израиль продолжит миссию в секторе Газа для освобождения 90 заложников

В секторе Газа остаются 90 израильских заложников, включая погибших. Представитель Армии Израиля заявил, что миссия страны не завершится, пока все они не будут возвращены.

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