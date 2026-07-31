Третьяк рассчитывает на нейтральность CAS при рассмотрении апелляции к IIHF

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация рассчитывает на нейтральную позицию Спортивного арбитражного суда (CAS) при рассмотрении апелляции на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборных России на ЧМ-2027.