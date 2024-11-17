Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении двух авто в Марий Эл

Использованы материлы: Госавтоинспекция Марий Эл На 100-м километре дороги "Йошкар-Ола-Уржум" в Марий Эл утром 17 ноября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще четверо пострадали.