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Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении двух авто в Марий Эл

Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении двух авто в Марий Эл

Использованы материлы: Госавтоинспекция Марий Эл На 100-м километре дороги "Йошкар-Ола-Уржум" в Марий Эл утром 17 ноября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще четверо пострадали.

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