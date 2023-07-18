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Запад отсрочил решение по F-16, признав горькую для Украины правду

Запад отсрочил решение по F-16, признав горькую для Украины правду

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для издания «19FortyFive» рассказал, что Запад отсрочил решение по F-16, признав «горькую для Украины правду».

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