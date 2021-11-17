70% россиян не хватает их зарплаты для комфортной жизни

Более 70% опрошенных россиян недовольны своей зарплатой — ее не хватает, чтобы чувствовать себя комфортно, хватает настоящей зарплаты всего 25% опрошенным, таковы данные совместного исследования Авито и сервиса part-time исполнителей GigAnt.