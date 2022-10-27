Едем в Минск за универсалом Лада Веста — дешевле просто не найти!

Все много говорят, что Беларусь для россиян становится какой-то автомобильной Меккой. Но так ли это на самом деле? Известный видеоблогер, не мыслящий свое существование без автомобилей (а это, на секундочку — женщина!), решила все сама проверить.
Все много говорят, что Беларусь для россиян становится какой-то автомобильной Меккой. Но так ли это на самом деле? Известный видеоблогер, не мыслящий свое существование без автомобилей (а это, на секундочку — женщина!), решила все сама проверить.
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