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Едем в Минск за универсалом Лада Веста — дешевле просто не найти!

Все много говорят, что Беларусь для россиян становится какой-то автомобильной Меккой. Но так ли это на самом деле? Известный видеоблогер, не мыслящий свое существование без автомобилей (а это, на секундочку — женщина!), решила все сама проверить.

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